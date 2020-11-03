Лучшими экспортерами России стали три петербургские компании

Администрация Санкт-Петербурга сообщает, что по итогам Всероссийского конкурса «Экспортер года» три петербургские компании вошли в число 13 лучших экспортеров России. За это звание они сразились с 70 организациями.

Лучшими экспортерами были признаны ООО «ГЕРОФАРМ», ООО «Ассоциация медицины и аналитики» и АО «ОДК-Климов». «ГЕРОФАРМ», разрабатывающий биотехнологические и лекарственные препараты, был признан лучшим в категории «крупный бизнес» номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий». ООО «Ассоциация медицины и аналитики» был признан лучшим в категории «малое и среднее предпринимательство» в промышленной номинации. АО «ОДК-Климов», разрабатывающее газотурбинные двигатели и системы автоматического управления для авиации, одержало победу в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Наградят победителей на международном экспортном форуме «Сделано в России».