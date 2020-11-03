Россияне сократили потребительские расходы до минимума за неделю

За прошедшую неделю потребительские расходы россиян упали до минимума. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они снизились на 108%, что составляет рекордно низкое значение с конца мая.

Граждане России стали потреблять меньше непродовольственных товаров. Этот показатель снизился на 5%. На 32% сократилось потребление услуг. Меньше всего денег теперь тратится на развлечения. По сравнению с прошлым годом расходы на развлечения упали на 69,5%, причем посещения кафе и ресторанов уменьшились в два раза.

При этом больше денег стало тратиться на продукты (увеличение на 3,1%) и на лекарства (расходы на них выросли на 34,3%).