В Смольном утвердили третий пакет мер по поддержке экономики

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял третий пакет мер по поддержки бизнеса и экономики города.

Одной из главных мер по поддержке бизнеса, пострадавшего в результате коронавирусной пандемии, стал мораторий на изменение кадастровой оценки в 2021 году. Также будут введены налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов, продлены льготы по налогу на имущество для социально-культурной сферы. Под патентную систему налогообложения также попадут новые предприятия, поскольку список соответствующих видов деятельности будет расширен.

Арендную ставку в следующем году изменять не будут. Социально ориентированные некоммерческие организации освобождены от аренды за второй квартал 2020 года, а за третий квартал они получат рассрочку.

Будет снижена ставка налога для санаторно-курортных организаций и гостиниц. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся впервые, продлили налоговые каникулы до 2024 года.

Также власти хотят стимулировать госзакупки товаров, работ и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса. Часть расходов на оплату труда для предприятий, организующих общественные работы, возместит Смольный.