В Петербурге избавятся от государственных унитарных предприятий

Смольный сообщил, что на основании анализа деятельности всех городских ГУПов, было принято решение к 2025 году оставить лишь три предприятия с целью создания в Петербурге рынка конкурентных услуг и соблюдения Федерального закона № 485.

«ВЦКП», рассчитывающий платы за ЖКУ, в скором времени станет акционерным обществом, что позволит организации развиваться, а городу даст дополнительный стабильный доход в бюджет, благодаря дивидендам по акциям общества. Решение о приватизации предприятия выдал КИО и поддержал Жилищный комитет.