В России подорожали лекарства

Согласно материалам аналитической компании DSM Group, по сравнению с прошлым годом рынок лекарственных препаратов в России вырос на 10,9%, до 819,7 миллиардов рублей.

За девять месяцев 2020 года россияне купили 3,7 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, что ниже показателей за аналогичный период предыдущего года на 1,7%. Однако резкий рост произошел осенью. В сентябре рынок лекарств вырос на 11,5% по сравнению с августом, и на 6,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

При этом розничная цена на лекарства также подросла: средняя стоимость упаковки препаратов выросла на 1,8% и составляет 230,5 рубля. А при сравнении средней стоимости упаковки в сентябре 2020 года с сентябрем 2019 года, эксперты отмечают, что цена выросла на 20%.