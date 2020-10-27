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"Паническая волна спроса": петербуржцы кинулись покупать квартиры и телевизоры

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© Фото: Pixabay.com

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На это повлияло ослабление рубля.

За третий квартал в Санкт-Петербурге резко вырос спрос на недвижимость, машины и бытовую технику. Эксперты связывают такое поведение горожан с ослаблением рубля и пандемией коронавируса. 

Продажи нового жилья за третий квартал 2020 года выросли на 48% по сравнению со вторым кварталом. На вторичное жилье спрос оказался еще больше и вырос на 83%. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. считает, что спрос обусловлен паническими настроениями, вызванными падением цен на нефть и ослаблением рубля. 

Спрос на автомобили также вырос. За сентябрь 2020 года было продано на 6% больше машин, чем за сетябрь 2019. Евгений Еськов, ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб», связывает это не только с падением рубля и пандемией, но и с открытием автосалонов. 

В магазинах бытовой техники также резко выросло число покупателей. Согласно отчетности "М.Видео-Эльдорадо", онлайн-продажи в третьем квартале увеличились на 141,2%. 

Похожая ситуация складывалась в 2014 году, когда россияне на фоне падения рубля начали скупать телевизоры и холодильники. Однако Иван Федяков, генеральный директор INFOLine, считает, что россияне поняли бессмысленность подобных вложений, и рост продаж у "М.Видео-Эльдорадо" обусловлен переходом на удаленку. 

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