В Россию могут пустить мигрантов из стран с коронавирусом

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в Россию необходимо снова начать пускать мигрантов для работы на стройках.

Он отметил, что без них сроки сдачи объектов могут быть сорваны. По словам Стасишина, это не будет массовым явлением. Мигрантам разрешат въезжать точечно, запрос рабочей силы будет происходить в случаях, если на сроки сдачи объекта влияет массовый отток. Стасишин заявил, что это будет "только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов".

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса на стройках стало не хватать рабочих рук.