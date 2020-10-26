Курс евро опустился ниже 90 рублей

Курс евро, согласно данным по торгам на Московской бирже, опустился ниже отметки в 90 рублей за европейскую валюту. Такое падение произошло впервые с 25 сентября 2020 года.

Ранее Банк России установил курс евро в 90,4 рубля за европейскую валюту.

На момент открытия торгов на Московской бирже, курс доллара начал расти к рублю на 0,55%, и достиг отметки в 76,54 рубля.

Европейская же валюта с утра сегодняшнего дня увеличилась на 0,36%, достигнув отметки в 90,61 рубля за европейскую валюту.

Согласно данным по торгам на Московской бирже, европейская валюта по состоянию на 16:54 по Московскому времени, оценивалась в 89,9 рублей за евро.