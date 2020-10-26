Смольный выделил 13 миллионов на поддержку городских бань

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства озвучил решение о поддержке городских 13 бань, находящихся в собственности восьми акционерных обществ, контролируемых городом. Им будут выделены субсидии из городского бюджета.

Деньги будут направлены баням, чтобы они погасили задолженность перед сотрудниками и выдали им заработную плату. На это пойдет 13,2 миллиона рублей. В период самоизоляции бани не работали три с половиной месяца, однако вынуждены были оплачивать труд работников и коммунальные платежи.

Ранее бани получили налоговые льготы и субсидии из городского и федерального бюджета, однако их расходы, вызванные эпидемиологическими ограничениями, не были компенсированы.