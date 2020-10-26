Дефицит бюджета Санкт-Петербурга достиг допустимого максимума

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга практически достиг максимальных значений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. В 2021 году он может составить 15% от городских доходов. Об этом на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета рассказал председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

По его словам, в 2021 году в соответствии с проектом дефицит казны Санкт-Петербурга составит 14,6% от доходов бюджета, или 87 миллиардов рублей. Дефицит начнут снижать в 2022 году. Ведомство хочет достичь докризисных показателей 2019 года к концу 2021 – началу 2020 года.