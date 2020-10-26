"Пятерочка" и "Перекресток" увеличили прибыль в пять раз

X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", отчиталась об итогах работы за третий квартал 2020 года. Согласно МСФО, чистая прибыль компании составила 11,9 миллиардов рублей, что в пять раз выше, чем за аналогичный период предыдущего года (тогда она составила 2,2 миллиарда). Рост прибыли за год составил 45,3 процента, число составило 36,4 миллиарда рублей.

При этом выручка сетей, принадлежащих X5 Retail Group, составила 486 миллиардов рублей за квартал, что на 65 миллиардов больше, чем в прошлом году. Совокупная выручка за год составила 1,26 триллиона рублей (на 14,6% больше, чем в прошлом году).

Компания связывает увеличение показателей с ростом продаж, увеличением торговой площади и реконструкцией магазинов.