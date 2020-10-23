Петербуржцев, оставшихся без работы, временно трудоустроят

Жители Санкт-Петербурга, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут временно устроиться на ряд общественных работ. Это - временная мера, организованная правительством города, чтобы не допустить падения уровня жизни горожан.

Временную работу смогут получить сотрудники, которых предупредили о сокращении, находящиеся в неоплачиваемом отпуске или чьи рабочие часы были сокращены, а также сотрудники предприятий, чью деятельность прекратили. В число временных работ, предусмотренных для них - оператор связи, оператор колл-цента, почтальона, помощник специалиста по кадрам, кладовщик, курьер, сборщик изделий, ассистент делопроизводителя или диспетчера.

В число общественных работ, на которые могут устроиться официально безработные и находящиеся в поиске работы граждане, входит строительство, ремонт и содержание атводорог, благоустройство и уход за маломобильными гражданами. Официальным условием является регистрация в Петербурге или Ленобласти, постоянная или временная.

Минимальная зарплата таких работников должна составлять 19 тысяч. При этом работодатели, предоставившие рабочие места в рамках программы, получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей.