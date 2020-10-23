Эксперты прогнозируют снижение цены доллара

В скором времени валюта США может подешеветь на несколько процентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно словам эксперта, стратега агентства Винсента Цигнарелла, в скором времени целями доллара могут стать отметки 1147 и 1132, что соответствует падению на 1,5% и 3% относительно текущего уровня. В этом случае цена доллара по отношению к евро достигнет нового максимума, и евро будет стоить 1,20 доллара.

По словам стратега, продажа доллара на годовых мнимумах нецелесообразна. На валюту США имеют сильное влияние американские выборы, ход которых непредсказуем, и вероятный провал переговоров по стимулам.