Эксперты предупреждают бизнесы Петербурга о двух волнах банкротств

Эксперты считают, что в будущем бизнесы в Санкт-Петербурге ожидают две новые волны банкротства.

С января по сентябрь в Петербурге банкротами стали 509 организаций. Северная столица уступает лишь Москве с 1528 случаями банкротства и Московской области (526 случаев). При этом в прошлом году за тот же период банкротами стали 572 предприятия, что больше, чем в 2020, однако, по мнению экспертов, оценивать ситуацию сейчас преждевременно. Снижение числа банкротств может быть обусловлено соответствующим мораторием, продленным в октябре 2020 года.

Владимир Меньшиков, председатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга», отметил, что реальную ситуацию можно будет анализировать только через полгода после отмены все ограничительных мер. Он подчеркнул, что с подобным кризисом Россия столкнулась впервые - ранее не было ситуаций, чтобы предприятиям массово запрещали работать.

Сниженная покупательская способность населения также негативно влияет на ситуацию. В случае, если мораторий не будет продлен в январе 2021 года, город может захлестнуть новая волна банкротств.