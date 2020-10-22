"Магнит" выкупил 77 магазинов сетей "Семья" и "Spar"

Торговая сеть "Магнит" открыла 77 новых магазинов в Северо-Западном федеральном округе на месте ушедших с рынка "Spar" и "Семьи". 75 магазинов открылись в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и еще по одному в Великом Новгороде и республике Карелия.

На данный момент открыты 61 магазинов у дома и 15 "Магнит Косметик", в ближайшее время ожидается открытие еще одного "Магнита Семейного". Общее число торговых точек сети "Магнит" концу октября 2020 года выросло до 916. Общая площадь выкупленных магазинов "Семья" и "Spar" составила 42 тысячи квадратных метров, торговая площадь - 31 тысячу квадратных метров. С приобретением новых помещений торговая площадь "Магнита" увеличилась на 4 процента по сравнению с показателями в конце предыдущего года.