На выплаты безработным направили еще 35 миллиардов

Правительство Российской Федерации выделило еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее правительство уже выделило на эти цели 165 миллиардов рублей. Совокупный объем средств, направленный на поддержку безработных в России за 2020 год, достигает 200 миллиардов рублей. Число безработных за последний год выросло в связи с пандемией коронавируса.

Выделенные средства, по словам премьер-министра, отправятся во все регионы страны, где будут распределены.