Коронавирус вызвал дефицит на авторынке России

Одним из последствий распространения коронавируса стал дефицит на рынке новых автомобилей в России. Автодиллеры не успевают за спросом, и у них практически не осталось новых машин для россиян.

Как сообщают "Известия", дефицит автомобилей в России вызван ухудшением коронавирусной ситуации.

В данный момент, чтобы приобрести новую машину, покупателю придется ждать от месяца до полугода. В настоящее время на складах автодиллеров находится 27 тысяч автомобилей. Lada, Hyundai и Kia имеют запасы побольше, в то время как машины марки Subaru, MINI, Changan, Jeep, Jaguar, Porsche заканчиваются - их на складах осталось меньше всего.