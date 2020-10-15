Глава Минэкономразвития: официальная безработица в России снижается

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в России наметилось снижение уровня официальной безработицы. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в четверг, 15 октября. По словам чиновника, число официально зарегистрированных безработных начинает уменьшаться и ведомство ожидает снижения безработицы по методологии МОТ. Ситуация постепенно стабилизируется, но все еще остается напряженной.

За период пандемии число официально зарегистрированных безработных граждан РФ увеличилось на 1,3 миллиона человек, с 3,5 миллионов до 4,8 миллионов.