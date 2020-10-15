Петербургские арендаторы задолжали почти 30 миллиардов

Задолженность арендаторов городского имущества Санкт-Петербурга к началу октября достигла 29,6 миллиардов рублей. С начала 2020 года власти города уже списали долги на сумму 750 миллионов.

Чтобы решить вопрос с долгами, комитет имущественных отношений создал рабочую группу, занимающуюся взысканием задолженностей с неплательщиков, накопившихся за 2017-2019 годы. Недобросовестным арендаторам грозит расторжение контрактов. При этом подчеркивается, что за долги, накопившиеся во время пандемии коронавируса и самоизоляции, никаких санкций пока что применяться не будет.