"Яндекс" и МТС борются за "Тинькофф Банк"

На покупку "Тинькофф Банка", о продаже активов было заявлено около двух лет назад, теперь претендует не только "Яндекс". Стало известно, что переговоры о продаже активов банка ведутся также с Владимиром Евтушенковым, владельцем МТС. Сообщается, что переговоры проходят непросто.

Сам основатель банка Олег Тиньков прокомментировал происходящее, заявив, что оценивает шансы "Яндекса" на успех в сделке как 50 на 50. Ранее на покупку "Тинькофф Банка" претендовали и другие крупные кредитные учреждения России, в том числе и Сбербанк. В сентябре стало известно, что активы планирует выкупить "Яндекс" за 5,5 миллиарда долларов.