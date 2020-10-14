В России дорожает техника Apple

Издание TJournal сообщает, в России подорожали сразу несколько гаджетов от компании Apple. Цены выросли на наушники AirPods и AirPods Pro, зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro, а также Apple TV.

Цены выросли в пределе полутора — четырех тысяч рублей. Рост цен связывают с нестабильным курсом рубля.

Рост цен произошел после презентации Apple, которая состоялась 13 октября. На презентации были представлены четыре новые модели iPhone, а также объявлено, что теперь гаджеты будут продаваться без адаптеров питания и проводных наушников в комплекте. Это решение было принято в целях заботы об экологии.