Путин предложил оставить программу льготной ипотеки

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процентов. Из-за непростой экономической ситуации он считает целесообразным продление льгот до середины следующего года.

С начала действия программы льготной ипотеки в России было выдано 220 тысяч кредитов на общую сумму 630 миллиардов рублей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин считает программу льготной ипотеки одной из самых успешных антикризисных мер, принятых правительством страны. По его словам, в ближайшее время кабинет министров готов подготовить документы, чтобы продлить программу до 1 июля 2021 года.