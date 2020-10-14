Для строительства метро в Петербурге создадут новое дочернее предприятие

Как сообщил «Интерфакс», в среду, 14 октября, ООО «ВТБ Девелопмент», входящее в группу ВТБ, зарегистрировало дочернее АО «Метрострой Северной Столицы».
Александр Романов, генеральный директор предприятия, помимо этого предприятия возглавляет дополнительную финансовую организацию ООО «Транспортные концессии (Саха)». Основным направлением нового предприятия станет возведение железных дорог и метро.
Ранее, на рынке метростроения в Санкт-Петербурге, лидером считалась компания «Метрострой». Однако летом этого года АО «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко основало в Северной столице АО «Метротрансстрой».