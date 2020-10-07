В Петербурге пустеют офисы

В Санкт-Петербурге за 2020 год выросло количество незанятых офисов. Незанятая площадь офисных помещений на данный момент составляет около 80 тысяч квадратных метров. Доля пустующих офисных помещений выросла до 8,2 процента.

Эксперты компании JLL связывают рост незанятой площади и оптимизацию затрат на аренду, а также рост предложения. В начале 2020 года в эксплуатацию было введено сразу несколько крупных бизнес-центров, общая площадь помещений которых составляет 138 квадратных метро.

Эксперты также прогнозируют увеличение числа свободных офисов весь оставшийся год и ожидают, что к 2021 году незанятая площадь превысит 300 тысяч квадратных метров.