Промышленность продолжает свою деятельность несмотря на эпидемию

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, на встрече министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым заявил, что экономику города можно будет восстановить уровня, который был в прошлом году.

«По итогам года рассчитываем на восстановление промышленности города до уровня 2019 года, однако многое будет зависеть от эпидемической ситуации», — сказал Беглов. При этом он заявил, что большинство промышленных направлений, таких как производство пищевых продуктов, лекарственных средств и материалов, до сих пор показывают высокий рост, несмотря на ситуацию с коронавирусом.