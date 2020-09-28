Почти 7 трлн рублей нужно для восстановления экономики в России

На реализацию плана по выходу из проблемной зоны экономики, возникшей из-за пандемии коронавируса, понадобится 6,4 трлн рублей. Правительство России утвердило восстановление экономики и считает, что план будет завершен к концу 2021 года.

Для осуществления задуманного плана необходимо выйти на рост ВВП в 3%, для этого необходимо цифровизировать сферу госуправления и взаимодействие с бизнесом. Так, планируется провести более чем 500 мероприятий. При этом известно, что большая их часть будет направлена на субсидирование.

Отмечается, что половина плана уже реализована. Однако осталась еще половина задуманного плана и он будет реализовываться в период с октября 2020 года по июнь 2021 года.