В октябре рубль ждут колебания

Эксперты дают неутешительный прогноз для рубля на октябрь. Учитывая ухудшение факторов, влияющих на курс, которое произошло в сентябре, в ближайшем времени национальную валюту ждут сильные колебания.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что на курс рубля сильно повлияет геополитическая ситуация. В данный момент ее можно назвать негативной в связи с санкциями, принимаемыми зарубежными странами. Так, на прошлой неделе Европарламент призвал власти ужесточить санкции против России. При этом резолюция органа носит рекомендательный характер.

Также он отметил, что на российский рынок не происходит притока иностранных валют, из-за чего активно выводятся валютные средства.