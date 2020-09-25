Проект "Новой СКА" арены направили на одобрение

Компания «СКА Арена» планирует завершить строение ледовой арены на месте обрушившегося СКК «Петербургский». Арена будет рассчитана на 20 тысяч зрителей минимум.

Недалеко от спортивного комплекса планируется создать тематический парк площадью 12 гектаров. По словам представителя ООО «СКА Арена» стоимость проекта, которая на данный момент составляет 37 миллиардов рублей, возможно, уменьшиться. Проект направили на утверждение в Главгосэкспертизу Российской Федерации.

Заявка будет рассмотрена в течении 42 дней . Однако, сообщается, что сроки рассмотрения заявки могут быть больше в связи с уникальностью конструкции арены.

Разрешение на начало осуществления реконструкции СКК было получено от Госстройнадзора в июле 2020 года.