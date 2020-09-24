В 2021 году, возможно, увеличат прожиточный минимум

Мнистерство труда Российской Федерации хочет увеличить прожиточный минимум в стране в 2021 году.

Министерство прогнозирует, что в 2020 году размер среднедушевого прожиточного минимума составит 11 241 рубль. При увеличении минимума на индекс потребительских цен 2021 году на 3,7%, обновленный прожиточный минимум оставит 11 653 рубля. Это возможно при проведении расчетов, установленных новым порядком.

Законопроект, устанавливающий новый порядок проведения расчета, должен быть одобрен Государственной думой. В случае одобреня поправок, сумму прожиточного минимума будут определять не через потребительскую корзину, как это делают сейчас, а как часть среднедушевого дохода.