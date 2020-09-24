Международный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет в Ленинградской области

В Ленинградской области 30 сентября 2020 года пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 – одно из важнейших международных экономических мероприятий 2020 года для региона.

В рамках форума обсудят меры поддержки бизнеса, , глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости, инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленобласти, а также заключат инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил масштаб и важность форума для экономики области. «Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF’20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области», – рассказал он. Губернатор также выступит одним из спикеров форума. Помимо него, гостями BRIEF’20 станут заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, директор по экономической политике НИУ «Высшая школа экономики» Юрий Симачев, проректор по стратегическому развитию Российской экономической школы Максим Буев.

На инвестиционном форуме BRIEF’20 в офлайн- и онлайн-формате встретятся 500 участников из 10 стран. Инвестиции, соглашения о которых заключат в рамках форума, планируются в пищевую и медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве будут подписаны как с компаниями (АО «Филип Моррис Ижора», ООО «ДРБ Рус», ООО «ТРИЭР-СПБ», ООО «БиоВитрум», ООО «ТД «Балтийский Берег», ООО «АДК «Мурино»), так и с Российско-Германской Внешнеторговой палатой и СПб ГБУ «Управление инвестиций». Зарегистрированные участники получат доступ к бирже деловых контактов.

В рамках форума пройдет пленарный паблик-ток ток на тему «Перестройка глобальных цепочек добавленной стоимости в мире, как окно возможностей для России: новые инвестиционные и экспортные ниши» и две практические сессии, на которых рассмотрят успешные кейсы локализации в Ленинградской области и экспорту.

Организаторами Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’20 выступит Агентство экономического развития Ленинградской области и Центр развития промышленности Ленинградской области.