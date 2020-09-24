В Петербурге откроется новый завод Hyundai

По информации, предоставленной 23 сентября пресс-службой петербургской администрации, во второй половине 2021 года ожидается открытие нового предприятия Hyundai. В настоящее время на месте будущего предприятия активно осуществляются строительные работы. По предварительным данным, на заводе будут изготавливать около 300 тысяч автомобильных двигателей ежегодно. Пробный запуск запланирован на начало 2021 года, в октябре начнется массовое изготовление запчастей.

На предприятии будут изготавливаться двигатели Gamma I, объем которых составляет 1.6 литра, что соответствует высочайшим экологическим стандартам. Общая сумма средств, инвестированных в предприятие – 13.1 млрд рублей. При этом, власти Петербурга взяли на себя обязательство компенсировать часть затрат завода.