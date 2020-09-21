Цены на нефть упали в очередной раз

Цены на нефть на мировом рынке в понедельник, 21 сентября, резко обрушились на 4-5 процентов. В 18:06 по Москве ноябрьские фючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,06%, цена составила 41,4 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала на 4,45%, и теперь стоит 39,48 долларов за баррель. Октябрьские фьючерсы также упали на 4-5 процентов.

Снижение котировок связаны с тем, что трейдеры опасаются второй волны пандемии коронавируса, которая, по их мнению, вот-вот разразится. Заболеваемость инфекцией растет в ряде стран. Эксперты опасаются, что дальнейший рост заболеваемости с неизбежностью повлияет на всю мировую экономику, и на сырьевой спрос в том числе.

Также падение цен связывают с возобновлением добычи нефти в Ливии.