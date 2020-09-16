Смольный: рост безработицы в Санкт-Петербурге прекратился

Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, заявил, что рост безработицы в Санкт-Петербурге прекратился. По его словам, в Смольном не ожидают, что реальная безработица будет расти. Также председатель отметил, что в Северной столице каждый день число зарегистрированных безработных сокращается на 200-300 человек. В дальнейшем они ожидают увеличения этой тенденции.

В период пандемии число безработных сильно выросло. Так, в Петербурге к концу июля этот показатель увеличился с 14 тысяч до 102 тысяч. До конца года правительство планирует создать три тысячи временных рабочих мест для петербуржцев, потерявших работу из-за коронавируса.