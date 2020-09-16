Михаил Мишустин прогнозирует восстановление доходов россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, когда ожидается восстановление доходов и занятости населения Российской Федерации. По его словам, это произойдет уже в 2021 году.

Политик ожидает, что российская экономика вернется на траекторию устойчивого развития в конце следующего года. В дальнейшем он ожидает темп роста экономики не менее 3 процентов ежегодно. Также он отметил, что восстановление экономики в целом означает и восстановление платежеспособного спроса, что является важнейшим фактором экономического развития и благосостояния населения.