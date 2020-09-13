Картофель к зиме подорожает

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) предупреждает россиян о возможном подорожании картофеля в эту осень. По их данным, урожай картошки в этом году в России не задался.

Прежде всего, посевная компания в этом году началась с опозданием. Также в регионах выращивания картофеля в России сложились неблагоприятные погодные условия. В Сибири, на Урале, Алтае и в Ставрополье этим летом прошла серьезная засуха. В Московской области, Чувашии и Костроме летом были наблюдения, что также навредило посевам картофеля.

Все эти факторы могут привести к резкому скачку цен. Поэтому фермеры советуют сделать запас овоща заранее.