На выплату пособий по безработице направили еще 35 миллиардов рублей

Правительство России, чтобы не допустить невыплат безработным гражданам, направило в регионы страны 35,3 миллиардов рублей. Информация об этом размещена на сайте кабмина. Постановление о направлении средств было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Роструд будет проводить контроль эффективности расходования выделенных денежных средств.

К 31 августа правительство выделило 109,4 миллиарда на поддержку россиян, оставшихся бех работы. Это более 83 процентов средств, предусмотренных в бюджете. К концу 2020 года на выплаты безработным надо будет потратить 185,3 миллиардов рублей.