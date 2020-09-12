На российском авторынке наметился спад

Российский автомобильный рынок после роста продаж машин в июле вернулся к отрицательной динамике. Эксперты объяснили, почему это произошло.

Первое полугодие 2020 года прошло для рынка не лучшим образом из-за пандемии коронавирусной инфекции. Продажи выдросли в июле, так как сработал отложенный спрос, однако в августе рынок снова упал.

Эксперты считают, что в падении спроса на автомобили виноваты нестабильная экономическая ситуация, которая негативно влияет на курс рубля и цены на новые машины. Всплеск продаж в июле вызвал дефицит автомобилей среди дилеров. Простои предприятий из-за эпидемических мер также негативно влияют на отрасль.