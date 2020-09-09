Власти Петербурга обсуждают тарифы на проезд в 2021 году

Сегодня, в среду, 9 сентября, стало известно, что Смольный расматривает три варианта тарифов на проезд в общественном транспорте на будущий год. Первый вариант не предполагает изменение цен, второй же более агрессивный и предусматривает увеличение цен выше уровня инфляции. Третий вариант предусматривает рост цен на уровне инфляции.



Комитет по тарифам в скором времени будет рассматривать все возможные тарифные планы и после этого станет известно, вырастут ли цены. Предложения по стоимости представят в октябре или ноябре, после того, как будет завершен анализ финансово-хозяйственной деятельности городских перевозчиков по итогам деятельности за прошедший период. Окончательное решение власти Санкт-Петербурга должны будут принять к концу 2020 года.