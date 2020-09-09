Беглов поддержит научные исследования в области сельского хозяйства

Во вторник, 8 сентября, пресс-служба Смольного сообщила, что в 2020 году правительство Санкт-Петербурга поддержит рублем научные исследования в области сельского хозяйства. Субсидии могут получить все петербургские организации, за исключением государственных муниципальных учреждений, а также некоторые сотрудники научных и образовательных организаций. Им будут компенсированы затраты на экспериментальные разработки и прикладные исследования в аграрной сфере.

Максимальный размер субсидии на выполнение одного проекта составит 400 тысяч рублей для организации и 200 тысяч рублей для физического лица. По словам главы города, финансовая поддержка ученых будет способствовать внедрению конкурентоспособных отечественных технологий в аграрный сектор экономики. Губернатор напомнил, что с 2017 года субсидиями поддержали 23 научных проекта, в том числе проект создания автоматизированного оборудования для получения высокого урожая растительной продукции в местах проживания петербуржцев.