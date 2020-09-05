В России максимально подорожала овсянка

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщает, что в августе 2020 года оптовая стоимость овса и овсяных хлопьев достигла высочайших значений, поднявшись до исторического максимума. Для примера, закупочная цена на тонну "геркулеса" высшего сорта в августе 2020 года составила 26,8 тысяч рублей, в то время как в 2019 это значение составляло всего 19,7 тысяч рублей. Это связано с сокращением посевов овса, прошедшим уже в третий раз, а также ухудшением погодных условий в регионах, где традиционно производитса овес. В первую очередь это касается Сибири.

Розничный цена на овес увеличились на 10%.

ИКАР отмечает рост конкуренции за качественное зерно среди производителей. При этом в ближайшее время цены вряд ли опустятся.