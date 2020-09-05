Рынок отечественных автомобилей уходит в минус

Российский автопром в текущем году переживает не лучшие времена. Согласно статистике, предоставленной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), первичные продажи новых автомобилей отечественного производства падают. За август 2020 было продано на 0,5% машин меньше, чем за тот же период прошлого года. Более того, с января по август 2020 был продан всего 28 621 автомобиль, что на 16,9% автомобилей меньше, чем в 2019 году.

Тем не менее, на российском авторынке по-прежнему сохраняет первенство отечественная марка LADA — именно ее чаще берут граждане РФ. На втором месте по популярности расположился корейский KIA, на третьем - японский Hyundai.