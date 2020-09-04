Рестораторы Петербурга не могут получить льготные кредиты

4 сентября стало известно о том, что объединение «Деловая Россия» направило письмо на имя вице-губернатора Петербурга Евгения Елина в поддержку петербургских рестораторов. Многие владельцы гастрономических заведений не могут получить льготные кредиты после самоизоляции из-за лицензии на алкоголь.

Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса должен оказывать рестораторам финансовую поддержку, но, согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», средства нельзя передать предпринимателям, которые торгуют подакцизными товарами. В их число входят и спиртные напитки.

Для многих заведений не представляется возможным полностью убрать алкоголь из меню, из-за чего предприниматели вынуждены думать о закрытии бизнеса. В связи с ситуацией они просят вице-губернатора обратиться к Валентине Матвиенко и предложить внести в закон изменения.