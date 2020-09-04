Предприятия Петербурга наращивают объемы сотрудничества с крупными заказчиками

В 2020 году произошел значительный рост объема закупок у петербургских предприятий малого и среднего бизнеса за счет заказов крупных компаний. Объем уже превысил 220 миллирдов роблей (для сравнения, за весь прошлый год он составил 194 миллиарда).

Почти семь тысяч малых бизнесов стали поставщиками ОАО «РЖД», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «НИТИ «Прогресс», ФГУП «Росморпорт», ПАО «Ростелеком» и других крупных компаний.

Чаще всего небольшие предприятия предоставляют строительные работы, компьютерное и оптическое оборудование, электрооборудование, услуги по ремонту и монтажу машин, инженерно-техническому проектированию, исследованиям и анализу.

Развитие малых и средних предприятий до уровня поставщика для крупных компаний является одним из направлений деятельности Центра развития и поддержки предпринимательства.