На Ленинградской АЭС успешно запущен реактор нового энергоблока

Концерн "Росэнергоатом" сообщает 31 августа, что на Ленинградской атомной электростанции начался заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока №6. Реакторная установка была впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности. В активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающая управляемая ядерная реакция.
Главный инженер Ленинградской АЭС Александр Беляев отмечает, что минимальный уровень мозности позволит проводить тестирования безопасно и проверять физические характеристики активной зоны реактора. После проверок начнется поэтапный набор мощности.