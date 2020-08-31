416 заведений стрит-ритейла закрылись в Санкт-Петербурге за последние полгода

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в Санкт-Петербурге за последние полгода закрылись 416 заведений стрит-ритейла. В прошлом году этот показатель был меньше в 2,4 раза.

Большинство закрытых заведений (41%) оказывали услуги в сфере общественного питания: рестораны (43%), быра (13%), кофейни (11%).

Сегмент стрит-ритейла на данный момент является кризисным. Снизилось и число новых предприятий: в первое полугодие открылось всего 402 заведения (в 2019 этот показатель был выше на 20%). Пустые коммерческие помещения, сдаваемые под аренду, достигли максимального объема за последние пять лет.