Компания «Северсталь» открывает новый бизнес в Петербурге

Компания «Северсталь» занимается литьем стали и производством железорудного сырья. Основные комбинаты компании, входящей в холдинг «Севергрупп», расположены в Череповце, Костомукше и Оленегорске.

Вчера, 26 августа, Алексей Мордашов, владеющий 77,03 % акций компании, сообщил о запуске нового федерального бизнеса в Санкт-Петербурге. По его словам, «Северсталь» займется производством стеллажных конструкций для торговых сетей, первый контракт уже заключен с сетью магазинов «Лента».

На данный момент в рамках контракта компания уже поставила стеллажное оборудование в распределительный центр сети гипермаркетов, объем поставки составил 63 тысячи паллетомест.

Также компания выиграла тендер на поставку оборудования для интернет-ретейлера Wildberries и заключила партнерский договор с онлайн-ретейлером «Утконос». В планах «Северстали» контракты с другими федеральными ретейлерами.