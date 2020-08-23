Названы главные правила инвестирования

Станислав Новиков, заместитель председателя правления финансовой группы БКС, сообщил об основных правилах инвестирования для новичков на фондовом рынке.

Прежде всего, к инвестированию следует обращаться, когда есть накопления, превышающие месячный доход в 3-6 раз. Для начала можно использовать 5-10% этой суммы, чтобы не было страшно потерять деньги. Вкладывать последние деньги или средства, взятые в кредит, не стоит.

Далее нужно изучить возможности для инвестирования и открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Для того, чтобы инвестировать эффективно, необходимо понимать свои цели и обладать комплексным взглядом на финансы. Нужно определить сумму вложений, сроки достижения цели, инвестиционный профиль — все это приблизит инвестора к поставленной цели, которую он хочет достигнуть при инвестировании.