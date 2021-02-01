Россиянам пообещали рост цен на ряд импортных товаров

Повышение мировых цен на перевозки грузов морем может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Например, могут подорожать некоторые продукты питания, обувь, техника и мебель.



Гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров указал, что из-за подорожания перевозок в конце 2020 года будут расти в цене габаритные товары, включая мебель и технику для дома. По его прогнозу, стоимость может вырасти до 15%.

На обувь цены могут подняться до 20%, отметил основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в октябре 2020 года цены на продукты и товары повседневного спроса в России были на 14% по сравнению с октябрем 2019 года.