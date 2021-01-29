Депутаты ЗакСа хотят помочь самозанятым

Комитет по законодательству ЗакСа единогласно поддержал законопроект, который распространяет меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса северной столицы и на самозанятых граждан.

Согласно инициативе, самозанятые петербуржцы смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, правовую, гарантийную и консультационную помощь за счет бюджета. Помощь будет предоставляться адресно.

Ожидается, что в 2021 в Петербурге потратят на поддержку самозанятых 13,9 млн руб. - половину суммы выдаст федеральный бюджет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, фонд содействия кредитованию организациям малого и среднего бизнеса планирует в 2021 году выдавать микрозаймы для самозанятых по ставке чуть выше 4% годовых.