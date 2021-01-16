Spar и «Семья» погрязли в долгах: сумма превышает 2,1 млрд рублей

Петербургские производители потребовали у ООО «ТД Интерторг», который управлял торговыми сетями Spar и «Семья», вернуть долги. Как пишет АБН, сумма задолженностей превышает 2,1 млрд рублей.

В конце 2019 года «Интерторг» закрыл все магазины в Петербурге. Через пару месяцев Арбитражный суд открыл в отношении компании конкурсное производство.

"Интерторг" остался должен различным фирмам огромные суммы за поставку продукции. Например, "Хайнекен" называет сумму 258 млн руб., "Кока-Кола" - 168 млн руб. В целом претензии предъявляет 21 компания.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, в ноябре Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объявило в федеральный розыск совладельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева.